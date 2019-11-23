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Kaymakam Özkan'dan güvenlik güçlerine ziyaret
6 saat önce
Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Kaynarca Jandarma Karakolu ve üs bölgelerde görev yapan güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Kaynarca Jandarma Karakolu ve üs bölgelerde görev yapan güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.
Kurum amirlerinin eşlik ettiği Kaymakam Özkan, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kaynarca Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Karakolda incelemelerde bulunan Kaymakam Özkan, karakolun son durumuyla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Özkan, karakol ziyaretinin ardından ise üs bölgelerindeki asker ve korucuları ziyaret edip, kolaylıklar diledi. - BİTLİS
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