Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özkan'dan güvenlik güçlerine ziyaret
Son Dakika Güncel Kaymakam Özkan'dan güvenlik güçlerine ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Özkan'dan güvenlik güçlerine ziyaret

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Kaynarca Jandarma Karakolu ve üs bölgelerde görev yapan güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Özkan'dan güvenlik güçlerine ziyaret, System.String[]

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Kaynarca Jandarma Karakolu ve üs bölgelerde görev yapan güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.


Kurum amirlerinin eşlik ettiği Kaymakam Özkan, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kaynarca Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Karakolda incelemelerde bulunan Kaymakam Özkan, karakolun son durumuyla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Özkan, karakol ziyaretinin ardından ise üs bölgelerindeki asker ve korucuları ziyaret edip, kolaylıklar diledi. - BİTLİS

Kaynarca, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında! Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 16:28:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özkan'dan güvenlik güçlerine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]