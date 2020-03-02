Kaymakam Özkan'dan İdlib şehidinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Özkan'dan İdlib şehidinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Kaymakam Özkan'dan İdlib şehidinin ailesine taziye ziyareti

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırıda şehit olan Bitlisli Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Özkan'dan İdlib şehidinin ailesine taziye ziyareti, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırıda şehit olan Bitlisli Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde taziyeleri kabul eden Kurtulmuş ailesini ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ailenin acısını paylaştı. Aileye taziyelerini ileten Kaymakam Özkan, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.


Kurtulmuş ailesi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini ilettiler. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Bitlis, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:32 Kaynak: İHA
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