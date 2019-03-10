Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özkan'dan Kontrol Noktası Ziyareti

Kaymakam Özkan'dan Kontrol Noktası Ziyareti

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Kaymakam Özkan'dan Kontrol Noktası Ziyareti, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün'ün eşlik ettiği Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaret ettiği kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

Son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Polis, Tatvan, Bitlis, Mehmet Ali Özkan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu Çocuklarını Göremediği İçin Elektrik Direğine Çıkan Eşine "Atla" Dedi

Fatih'te Polis, Tartıştığı İş Yeri Sahibini Silahla Vurdu Eğlence Mekanına Gelen Polis, Güvenlik Görevlisini Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 12:28:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özkan'dan Kontrol Noktası Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]