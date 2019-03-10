Kaymakam Özkan'dan Kontrol Noktası Ziyareti
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.
Bitlis
'in Tatvan
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.
İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün'ün eşlik ettiği Kaymakam Mehmet Ali Özkan
, ziyaret ettiği kontrol noktasında incelemelerde bulundu.
Son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
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