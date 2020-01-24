Kaymakam Özkan'dan operasyondaki birliklere ziyaret - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyona katılan güvenlik güçlerini ziyaret etti.



Kaymakam Mehmet Ali Özkan, beraberindeki Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Sehi Ormanları bölgesine gitti. Burada çetin kış şartları ve zor arazi koşullarına rağmen halkın huzur ve güveni için PKK'lı teröristlere karşı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerini ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, operasyon birliklerine başarı dileklerini iletti. - BİTLİS