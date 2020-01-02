Kaymakam Özkan, güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Kaymakam Özkan, güvenlik güçlerini ziyaret etti

6 saat önce

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, karakol ve polis kontrol noktalarındaki güvelik güçlerini ziyaret etti.

Kaymakam Özkan, güvenlik güçlerini ziyaret etti, System.String[]

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, karakol ve polis kontrol noktalarındaki güvelik güçlerini ziyaret etti.

Özkan beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Tercan ile Kaynarca, Yelkenli, Küçüksu karakolları ve ilçe girişindeki polis kontrol noktasındaki güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulundu.

Özkan, bir araya geldiği güvenlik güçlerine başarılar dileyerek yeni yıllarını kutladı.

Ayrıca Özkan, gece çalışan 112 acil istasyonları ile nöbet tutan polis ve askerlere tatlı gönderdi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:40 Kaynak: AA
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