Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özkan, Robotik Kulübünü Makamında Kabul Etti

Kaymakam Özkan, Robotik Kulübünü Makamında Kabul Etti

5 dakika önce

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Saadettin Aka Ortaokulu robotik kodlama takımı olan "Robotatvan Robotik Kulübü"nü makamında kabul etti.

Kaymakam Özkan, Robotik Kulübünü Makamında Kabul Etti, System.String[]
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Saadettin Aka Ortaokulu robotik kodlama takımı olan "Robotatvan Robotik Kulübü"nü makamında kabul etti.

"Robotatvan Robotik Kulübü" Ankara'da düzenlenen First Lego Leauge Robotik Turnuvası'nda "ilham verici takım" ödülünü aldı.

Kulüp üyelerini makamında kabul eden Özkan, elde ettikleri başarıdan ötürü takımdaki öğrencileri tebrik etti.

Kaymakam Özkan, kulüp sorumlusu Mihraç Kulu'dan bilgi alarak, başarılarının devamını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:49 Kaynak: AA

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