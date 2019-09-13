Son Dakika Haberleri: Kaymakam Öztabak'tan meslektaşına ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Öztabak'tan meslektaşına ziyaret

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, beraberindekiler ile birlikte Hizan Kaymakamı Musfata Köleoğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Öztabak'tan meslektaşına ziyaret, System.String[]

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, beraberindekiler ile birlikte Hizan Kaymakamı Musfata Köleoğlu'nu ziyaret etti.


Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, beraberinde Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve çok sayıda Bahçesaraylılar ile birlikte önceki gün Bitlis Hizan ilçesinde bir minibüsün uçuruma düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 kişinin ve yaralanan 8 kişinin acılı ailelerinde taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Taziye ziyareti sonrası Kaymakam Öztabak, Belediye Başkanı Arvas ve AK Parti İlçe Başkanı Sabırlı ile birlikte Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kaymakam Köseoğlu'da yaşanan acı olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek hem başsağlığı dilediler, hem de geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Kaymakam Öztabak ve beraberindekiler ziyaretin ardından ilçeye döndüler. - VAN

Bahçesaray, AK Parti, Hizan, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevden alınan HDP eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe'ye eşbaşkanlık soruşturması başlatıldı
Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:33:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Öztabak'tan meslektaşına ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]