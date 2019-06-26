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Kaymakam Öztürk'e ziyaret

41 dakika önce

AK Parti Akçakoca İlçe Yönetimi, Kaymakam Yasin Öztürk'ü ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk'e ziyaret, System.String[]
AK Parti Akçakoca İlçe Yönetimi, Kaymakam Yasin Öztürk'ü ziyaret etti.
Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Öztürk'e ilçeye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Kaymakam Öztürk de yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:02 Kaynak: AA
Kaymakamlık, Akçakoca, AK Parti, Yasin Öztürk, Güncel
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