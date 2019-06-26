Kaymakam Öztürk'e ziyaret
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AK Parti Akçakoca İlçe Yönetimi, Kaymakam Yasin Öztürk'ü ziyaret etti.
AK Parti Akçakoca
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:02 Kaynak: AA
İlçe Yönetimi, Kaymakam Yasin Öztürk
'ü ziyaret etti. Kaymakamlık
toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Öztürk'e ilçeye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Kaymakam Öztürk de yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.
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