Kaymakam Öztürk görevine başladı.
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Cumhurbaşkanlığının 8 Ağustos 2019 tarihli kararnamesiyle Hakkari'nin Çukurca ilçesine atanan Kaymakam Murat Öztürk görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığının 8 Ağustos 2019 tarihli kararnamesiyle Hakkari
'nin Çukurca
ilçesine atanan Kaymakam Murat Öztürk
görevine başladı.
2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçesine atanan Kaymakam Murat Öztürk görevine başladı.
Kaymakam Öztürk 21 Mart
1985'te Karadeniz
Ereğli'de doğdu. Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi
Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Kısa bir süre Maliye
Bakanlığında denetmenlik yaptı. 2011 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Birleşik Krallıkta 1 yıl süre idare ve dil eğitimi adı. Tokat Pazar
, Konya Kadınhanı
İlçelerinde vekil kaymakamlık ve Konya Çeltik
ve Erzurum Köprüköy
İlçelerinde asil kaymakamlık yaptı. - HAKKARİ
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