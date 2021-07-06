Kaymakam Öztürk: "İlçedeki eğitim yatırımlarının takipçisi olacağız" - Son Dakika

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, ilçede eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımların takipçisi olduklarını ifade etti.

Kaymakam Öztürk, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte ilçede yapımı süren ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan İmam Hatip Lisesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Kayamakm Öztürk, incelemeleri sırasında lisenin yapım işi ile ilgili yetkililerden bildi alırken, ilçedeki eğitim yatırımlarının takipçisi olacaklarını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR