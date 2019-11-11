Son Dakika Haberleri: Kaymakam Öztürk köy yolları çalışmalarını inceledi
Son Dakika Güncel Kaymakam Öztürk köy yolları çalışmalarını inceledi

Kaymakam Öztürk köy yolları çalışmalarını inceledi

7 saat önce

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve beraberindeki heyet ilçede sel afetinde etkilenen köy yollarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk köy yolları çalışmalarını inceledi, System.String[]

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve beraberindeki heyet ilçede sel afetinde etkilenen köy yollarında incelemelerde bulundu.


Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İGM üyeleri si Sinan Cumur, Mustafa Ezer ve İl Özel İdaresinde görevli Teknik Mühendislerle birlikte Paşalar, Hasan Çavuş, Yenice, Esmahanım, Dilaver, Uğurlu köylerindeki köprü, menfez, heyelan, dere yatakları ve asfalt yama altyapı çalışmalarını yerinde incelediler. Selden etkilenen köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarının en kısa sürede başlanacağı öğrenildi. - DÜZCE

Mustafa Ezer, Hasan Çavuş, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
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