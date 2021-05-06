Kaymakam Öztürk, Ramazan ayında vatandaşlara gıda yardımında bulundu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, iftar öncesi İstasyon, Bagür, Şirinevler Mahallesinde bulunan vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette, maddi durumu iyi olmayan aileler tespit edildi. Mahallelerde çocuklara hediye dağıtan Kaymakam Öztürk, vatandaşlarının beklentilerini dinleyerek daha sonra hazırlanan yardım kolilerinin dağıtımına katıldı. Mahallelerdeki çocuklara hediye dağıtan Kaymakam Öztürk, vatandaşlarla sohbet ederek, beklentilerini dinledi. Kaymakam Öztürk, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını, sosyal belediye olmanın bir gereği olarak yardım hizmetlerini sürdüreceklerini ifade etti. - DİYARBAKIR