Kaymakam Öztürk, SYDV tarafından kendilerine ev inşa edilen aileyle buluştu - Son Dakika

Kaymakam Öztürk, SYDV tarafından kendilerine ev inşa edilen aileyle buluştu

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kendilerine ev inşa edilen ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kendilerine ev inşa edilen ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret etti.

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Ergani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, maddi durumu düşük ailelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Vakıf bu kapsamda mağdur olan bir aileye ev inşa etmek için kolları sıvadı. Kaymakam Öztürk de evleri tamamlanan aileyle bir araya geldi. Ailenin mağduriyetini gördüklerini ve hemen harekete geçtiklerini kaydeden Kaymakam Öztürk, "Biz de yerinde inceleme yaparak, gerekli ihtiyaçları tespit ederek kendilerine yeni ev inşa ettik. Bugün hem hayırlı olsun demeye hem de onların hayır duasını almaya geldik. Yeni evlerinden dolayı ailemizin çok memnun olduğunu gördük. Devletimizin bizlere sağladığı imkanlar dahilinde ailemiz için yardımlarımız devam edecek" dedi.


Yardımlardan dolayı minnettar olduğunu dile getiren engelli oğluyla yaşayan kadın da "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Kaymakamımıza ve diğer tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Öztürk, SYDV tarafından kendilerine ev inşa edilen aileyle buluştu - Son Dakika
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