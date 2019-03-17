Kaymakam Öztürk'ten '18 Mart' Mesajı
1 saat önce
Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Van
'ın İpekyolu
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk
, 18 Mart Çanakkale Zaferi
nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Öztürk, yayımladığı mesajda, "18 Mart Çanakkale Zaferi
, milletimizin iradesinin, inancının, azminin, bağımsızlık mücadelesinin, kahramanlık ve fedakarlığının göstergesi olmakla birlikte, asla esaret altına alınamayacağının da ilanıdır. Üzerinde yaşadığımız topraklar; vatan ve bayrak sevgisiyle hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik ve gazilik mertebelerine erişen büyük kahramanlarımızın bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir. Bu vatana sahip çıkmak ve daha da kalkındırarak ileriye götürmek aziz şehitlerimize ve gelecek nesillerimize karşı ortak sorumluluğumuzdur. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde 'Çanakkale Geçilmez' sözünü şanlı tarihimize altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:09 Kaynak: İHA
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