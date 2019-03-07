Kaymakam Öztürk'ten 'Kadınlar Günü' Mesajı
1 saat önce
Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Van
'ın İpekyolu
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Cemil Öztürk, yayımladığı mesajda, "Ülkemizde ve dünyada kadınların güven içinde, hak ve adalet ilkeleri temelinde, yaşamın her alanında eşit bireyler olarak yaşamaları hiç kuşku yok ki en önemli ortak dileğimizdir. Onların hak ettikleri konuma yükselmeleri, geleceğe güvenle bakmaları; sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarı ve mutluluğunun ilk şartıdır. Görevde bulunduğumuz süre boyunca, kadınlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptık. Başta Maya Kadın Yaşam Merkezimiz olmak üzere, düzenlediğimiz eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerimizden kadın vatandaşlarımızın en üst düzeyde faydalanabilmeleri için yoğun çaba gösterdik. Fedakarlığın simgesi kadınlarımıza atfedilen bu özel günde, başta şehit anneleri ve şehit eşi hanımefendiler olmak üzere tüm kadınlarımıza saygılarımı sunuyor, sağlık ve huzur içinde mutlu bir yaşam diliyorum" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:22 Kaynak: İHA
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