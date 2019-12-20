Kaymakam Öztürk'ten köylerdeki kitap kafelere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Öztürk'ten köylerdeki kitap kafelere ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Öztürk'ten köylerdeki kitap kafelere ziyaret

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Çığlı ve Gündeş köylerindeki kitap kafeleri ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk'ten köylerdeki kitap kafelere ziyaret, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Çığlı ve Gündeş köylerindeki kitap kafeleri ziyaret etti.


Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin boş zamanlarında faydalanması için hazırlanan kitap kafeler büyük ilgi görüyor. İlçe Kaymakamı Murat Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, kitap kafeleri ziyaret ederek burada zaman geçiren öğrencilere üniversite hazırlık kitapları hediye etti.


Üniversiteye hazırlanan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ettikler. - HAKKARİ

Murat Öztürk, Hakkari, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 Temmuz Şehidi Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok: Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız
2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
16:46 Özel öğrencilerden "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği - Son Dakika
16:46 Sarıkamış Ülkü Ocakları'ndan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
16:45 "Çok Güzel Hareketler 2"den Can Yaman'a gönderme... - Son Dakika
16:44 "100/2000 YÖK Doktora Bursu" güz dönemi başvuruları başladı - Son Dakika
16:40 Gaziantep'te obezite eylem planı oluşturuldu - Son Dakika
16:33 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Son Dakika
16:25 Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:48:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Öztürk'ten köylerdeki kitap kafelere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]