Son Dakika Haberleri: Kaymakam Öztürk'ten Üzümlü Sınır Kapısı'na ziyaret
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Kaymakam Öztürk'ten Üzümlü Sınır Kapısı'na ziyaret

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Üzümlü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk'ten Üzümlü Sınır Kapısı'na ziyaret, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Üzümlü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.


Son zamanlarda yapılan düzenlemelerle hafta sonları da hizmet veren Türkiye- Irak arasındaki Üzümlü Sınır Kapısı'ndaki geçişler vatandaşın yüzünü güldürdü. İlçeye yeni atanan Kaymakam Öztürk, sınır kapısında incelemelerde bulunarak, yetkilerden bilgi aldı. Geçiş yapan vatandaşlarla da görüşen Öztürk, Üzümlü Sınır Kapısı'nın ilçe ekonomisi için önemli olduğunu belirtti. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:31 Kaynak: İHA
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