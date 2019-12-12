Kaymakam Öztürk tesisleri gezdi eksiklikler hakkında bilgi aldı - Son Dakika

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Kaymakam Öztürk tesisleri gezdi eksiklikler hakkında bilgi aldı
7 saat önce
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk kuran kursları ve gençlik merkezlerine ziyarette bulundu, tesislerin eksikleri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk kuran kursları ve gençlik merkezlerine ziyarette bulundu, tesislerin eksikleri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Yasin Öztürk, Müftü Şaban Soytekin ile birlikte 4-6 yaş ve yetişkin kuran kurslarını ve Diyanet Gençlik merkezini ziyaret ederek Şehit Ercan Çelik Diyanet Gençlik Merkezi inşaatı ve Yatılı Hafızlık kuran kursu inşaatlarında da yerinde incelemelerde bulundu. Öztürk incelemeler sırasında yapılması gerekenler hakkında da bilgiler aldı. - DÜZCE
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