Kaymakam Öztürk, yeni yapılan lise binasını inceledi
2 saat önce
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, ilçede yeni yapılan lise ve pansiyon binasında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, ilçede yeni yapılan lise ve pansiyon binasında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Öztürk, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ile binada incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Öztürk, amaçlarının yapılan yeni binayı bir an önce öğrencilerin hizmetine sunmak olduğunu belirtti.
Kaymakam Öztürk, daha sonra ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü. - HAKKARİ
İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti