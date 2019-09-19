Son Dakika Haberleri: Kaymakam Öztürk, yeni yapılan lise binasını inceledi
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Kaymakam Öztürk, yeni yapılan lise binasını inceledi

2 saat önce

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, ilçede yeni yapılan lise ve pansiyon binasında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk, yeni yapılan lise binasını inceledi, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, ilçede yeni yapılan lise ve pansiyon binasında incelemelerde bulundu.


Kaymakam Öztürk, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ile binada incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Öztürk, amaçlarının yapılan yeni binayı bir an önce öğrencilerin hizmetine sunmak olduğunu belirtti.


Kaymakam Öztürk, daha sonra ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü. - HAKKARİ

Murat Öztürk, Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
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