Kaymakam Partal'dan polislere ziyaret - Son Dakika

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, uygulama noktasındaki polisleri ziyaret etti.

Partal, 2-8 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Osman Epsileli ile birlikte polis ekiplerini ziyaret ederek, sürücülere maske ve trafik güvenliği ile ilgili broşür dağıttı.

Araç sürücülerinden kurallara uymalarını isteyen Partal, "Ekipler, 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' sloganıyla vatandaşlara emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yaparak bilgilendirmede bulunuyor. Bizler de ekiplerimizi ziyaret ederek, Türkiye'nin geçmiş olduğu koşullardan dolayı vatandaşlarımıza evde kalmalarını, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduk." dedi.