Kaymakam Partal, mantar yetiştiriciliği kursunu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Partal, mantar yetiştiriciliği kursunu ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Partal, mantar yetiştiriciliği kursunu ziyaret etti

6 saat önce

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, mantar yetiştiriciliği kursunu ziyaret etti.

Kaymakam Partal, mantar yetiştiriciliği kursunu ziyaret etti, System.String[]

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, mantar yetiştiriciliği kursunu ziyaret etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Elif Beyza Tersakan tarafından verilen kursu ziyaret eden Partal, kursiyerlere başarı dileklerinde bulundu.

Kadınların aile bütçesine katkı sağlaması ve sosyo-ekonomik bakımdan toplumda hak ettiği yere ulaşması için kurs düzenlediklerini belirten Partal, "Kursiyerlerin başarılı olacaklarına inanıyoruz. Koyulhisar mantar yetiştiriciliğinde iddialı olacak. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

Ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sema Bektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Öcalan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Erdem ve İlçe Emniyet Amir Vekili Cevdet Hıraman hazır bulundu.

Koyulhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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