Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pektaş, Down Sendromlu Çocukları Ziyaret Etti

Kaymakam Pektaş, Down Sendromlu Çocukları Ziyaret Etti

1 saat önce

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, down sendromlu çocuklara ziyarette bulundu.

Kaymakam Pektaş, Down Sendromlu Çocukları Ziyaret Etti, System.String[]
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, down sendromlu çocuklara ziyarette bulundu.

Kaymakam Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sedat Karakış, Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Ürdem ve Hastane Müdürü Özcan Uzundal, down sendromlu çocukları evlerinde ziyaret etti.

Pektaş, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza hayatlarında yardımcı olmak ve onlara daha yaşanılabilir bir ortam oluşturmak bizlere mutluluk vermektedir. Bu vesileyle çocuklarımıza sağlıklı, mutlu hayatlar diliyorum." dedi.

Pektaş, ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:52 Kaynak: AA

Şarkışla, Güncel
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