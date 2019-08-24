Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pektaş gözyaşlarıyla ilçeden ayrıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Pektaş gözyaşlarıyla ilçeden ayrıldı

30 dakika önce

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, gözyaşlarıyla ilçeden ayrıldı.

Kaymakam Pektaş gözyaşlarıyla ilçeden ayrıldı, System.String[]

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, gözyaşlarıyla ilçeden ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atanan Pektaş için hükumet konağı önünde uğurlama programı düzenlendi.

Kendisini uğurlamak için gelen vatandaşlarla vedalaşan Pektaş, gözyaşlarını tutamadı.

Pektaş, çok sayıda aracın katıldığı konvoy eşliğinde Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Uğurlamaya, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sivil toplum kuruluşları, mesai arkadaşları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Şarkışla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da etkili yağış can aldı! 1 kişi ise kayboldu
Ahmet Davutoğlu Sakarya'da vatandaş tarafından protesto edildi HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen genç bulundu, eylem sona erdi Erdek-Avşa seferini yapan feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:16:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pektaş gözyaşlarıyla ilçeden ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]