Kaymakam Pektaş gözyaşlarıyla ilçeden ayrıldı

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, gözyaşlarıyla ilçeden ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atanan Pektaş için hükumet konağı önünde uğurlama programı düzenlendi.

Kendisini uğurlamak için gelen vatandaşlarla vedalaşan Pektaş, gözyaşlarını tutamadı.

Pektaş, çok sayıda aracın katıldığı konvoy eşliğinde Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Uğurlamaya, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sivil toplum kuruluşları, mesai arkadaşları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.