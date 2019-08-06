Kaymakam Pektaş, şampiyon sporcuları kabul etti

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Kaymakamı Akif Pektaş, Wushu, Sanda ve Tao Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları makamında kabul etti. Ankara
'da yapılan ve 11 ülkenin mücadele ettiği şampiyonaya katılan Elif Fit Spor
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Kulübü'nden 1'i erkek 8 milli takım sporcusu, 3 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyayla ilçeye döndü.
Sporcular, antrenörleri Samet ve Şengül Şahin
ile Kaymakam Pektaş'ı ziyaret etti.
Antrenör Şengül Şahin, sporcularına güvendiklerini belirterek, "Önümüzdeki yılki Avrupa
ve dünya şampiyonasına hazırlıklarımız başladı. İnşallah oradan da derecelerle döneceğiz." dedi.
Pektaş da sporcuların başarıların devamını beklediklerini belirtti.