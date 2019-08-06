Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pektaş, şampiyon sporcuları kabul etti
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Kaymakam Pektaş, şampiyon sporcuları kabul etti

3 saat önce

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Wushu, Sanda ve Tao Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları makamında kabul etti.

Kaymakam Pektaş, şampiyon sporcuları kabul etti, System.String[]
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Wushu, Sanda ve Tao Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları makamında kabul etti.
Ankara'da yapılan ve 11 ülkenin mücadele ettiği şampiyonaya katılan Elif Fit Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nden 1'i erkek 8 milli takım sporcusu, 3 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyayla ilçeye döndü.
Sporcular, antrenörleri Samet ve Şengül Şahin ile Kaymakam Pektaş'ı ziyaret etti.
Antrenör Şengül Şahin, sporcularına güvendiklerini belirterek, "Önümüzdeki yılki Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlıklarımız başladı. İnşallah oradan da derecelerle döneceğiz." dedi.
Pektaş da sporcuların başarıların devamını beklediklerini belirtti.
Şarkışla, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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