Kaymakam Pektaş Şarkışla'ya veda etti

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Şarkışla Kaymakamlığı görevinden İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atanan Akif Pektaş veda mesajı yayımladı.

Pektaş mesajında, Muhsin Yazıcıoğlu, Aşık Veysel ve Aşık Sefil Selimi gibi önemli değerlerin memleketinde 4 yıl görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Görev sürecinde vatandaşların hizmetkarı olmaya çalıştığını aktaran Pektaş, "Elbette ki bir beşer olarak hatamız vardır, yanlışımız vardır. Yaptıklarımız yapamadıklarımızın yanında çok çok azdır. Ama görev süremiz boyunca biz bir Şarkışlalı gibi kendimizi hissederek hemşehrilerimizle gönül gönüle, omuz omuza, yan yana olmaya gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

Şarkışlalı vatandaşlardan helallik dileyen Pektaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Şarkışla'da ki kaymakamlık görevim sona eriyor. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandım. Her şeyden evvel Ankara'da bir kardeşiniz olduğunu bilmenizi isterim. Bu süre zarfında istemeden de olsa kırdığımız bir gönül var ise bundan dolayı bütün kardeşlerimden özür diliyorum. Benim sizde hakkım yoktur ama sizin bizim üzerimizde hakkınız çoktur, şayet bir hakkımız varsa da bu hakkımız helali hoş olsun. Sizlerden de istirhamımız bize hakkınızı helal etmenizdir. Hepiniz emanetçilerin en güzeli olan Allah'a emanet olun."