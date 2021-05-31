Kaymakam Pelvan: "Aslanapa'da hayvancılık en önemli gelir kaynağı"

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, köylerde hayvancılık yapan vatandaşları yerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Bölge için son derece önemli olan Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası'nda var olan hareketliliğin oldukça sevindirici olduğu belirten Kaymakam Pelvan,, "Hayvancılık özellikle küçük baş hayvancılık, Aslanapa ve köylerimizde bir çok ailemizin tek geçim kaynağı. Biz Kaymakamlık olarak bu durumun farkındayız. Bu konuda araştırmalar yapıp her köyümüzde hayvancılığın arttırılması için gerekli birimlerle işbirliği içerisinde çalışacağız. Çünkü biz, köyden kente göçün hayvancılık gibi son derece önemli ve bir o kadarda emek gerektiren meslekle önleneceğinin farkındayız. Çiftçilerimizin, devletimizin verdiği desteklere başvurmaları bu konuda çok önemli" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA