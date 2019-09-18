Kaymakam Pişkin, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda incelemede bulundu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 7 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezinin ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun bulunacağı hizmet binasında incelemelerde bulundu.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yapımı devam eden ve içerisinde Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğünün, 7 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezinin ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun bulunacağı hizmet binasında incelemelerde bulundu.



İnşaat halindeki binayı geçen Kaymakam Pişkin, yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma ve yetkililerden bilgiler aldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Pişkin, "İlçemizde sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşımıza daha kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla yapımına geçen yıl başlanan hizmet binamızın, Aralık ayı içerisinde bitirilmesi ve Ocak ayında da hizmete girmesi planlıyor. Cumhuriyet Mahallesinde yıkılan eski adliye lojmanlarının bulunduğu arsa üzerinde inşa edilen ve 6 kat olarak 1817 m2 kapalı alana sahip olacak hizmet binası, ilçemizde bu anlamdaki ihtiyacı ortadan kaldıracak, her türlü ayrıntısı düşünülmüş modern bir yapıya sahip olacak" dedi.



İncelemede İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş ve yüklenici firma yetkilileri de hazır bulundu. - KASTAMONU