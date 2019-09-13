Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını inceledi
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Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını inceledi

48 dakika önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, KÖYDES kapsamında yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını inceledi, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, KÖYDES kapsamında yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Pişkin, 650 ton miktarındaki rodmiksiyi köy yollarında bozuk alanlara sereceklerini söyledi.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, asfaltlama çalışmalarını inceledi. Ekiplerden asfaltlama çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Kaymakam Pişkin, "Tosya Kaymakamlığımızın 2019 yılı KÖYDES çalışma programı içinde yer alan 650 ton miktarındaki rodmiksi, köy yollarımızın bozuk kısımlarına sermeye başladık. Yapmış olduğumuz protokol kapsamında Tosya Belediyesinin asfalt plentinde üretimi yapılan rodmiksin nakliyesi ve sıkıştırılması Tosya Kaymakamlığı tarafından, işçiliği ise köylülerimiz tarafından yapılıyor" dedi.


Kaymakam Pişkin, Küçük Sekiler ve Büyük Sekiler köylerini ziyaret ederek, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pişkin, muhtarların ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek bir süre sohbet etti. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
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