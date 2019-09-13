Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, KÖYDES kapsamında yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Pişkin, 650 ton miktarındaki rodmiksiyi köy yollarında bozuk alanlara sereceklerini söyledi.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, asfaltlama çalışmalarını inceledi. Ekiplerden asfaltlama çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Kaymakam Pişkin, "Tosya Kaymakamlığımızın 2019 yılı KÖYDES çalışma programı içinde yer alan 650 ton miktarındaki rodmiksi, köy yollarımızın bozuk kısımlarına sermeye başladık. Yapmış olduğumuz protokol kapsamında Tosya Belediyesinin asfalt plentinde üretimi yapılan rodmiksin nakliyesi ve sıkıştırılması Tosya Kaymakamlığı tarafından, işçiliği ise köylülerimiz tarafından yapılıyor" dedi.



Kaymakam Pişkin, Küçük Sekiler ve Büyük Sekiler köylerini ziyaret ederek, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pişkin, muhtarların ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek bir süre sohbet etti. - KASTAMONU