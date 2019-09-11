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Kaymakam Pişkin'den arıcılık kursuna ziyaret

10 dakika önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan arı yetiştiriciliği kursunu ziyaret etti.

Kaymakam Pişkin'den arıcılık kursuna ziyaret, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan arı yetiştiriciliği kursunu ziyaret etti.


Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede arıcılığın gelişmesine ve daha fazla bal üretilmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.


Kaymakamlık olarak "Bal Ormanı Oluşturulması Projesi"ni hayata geçirdiklerini anlatan Pişkin, "Vatandaşlarımızın bilinçli üretim yapabilmesi için Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde 72 saatlik arı yetiştiriciliği kursu açılmıştı. Kursumuzu ziyaret ederek kursiyerlerimizle arıcılık faaliyetlerini geliştirmek için yapılması gerekenler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Yapmayı planladığımız faaliyetleri ve düşüncelerimizi paylaştık." dedi.

Pişkin, kursu tamamlayıp sertifikalarını aldıktan sonra da kursiyerlere proje ve çalışmalarında destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaymakamlık, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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