Kaymakam Pişkin'den hükümet konağı incelemesi - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yeni hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından incelemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Pişkin, yapımı tamamlanmak üzere olan yeni hükümet konağını burada yer alacak kurum müdürleri ile ziyaret ettiklerini aktardı.

Kurumların kat planlaması doğrultusunda yerleşecekleri alanları ve taşınma yerleşme sürecinde ihtiyaç duyacakları hususlar ile doğabilecek olası sorunları değerlendirdiklerini anlatan Pişkin, "Yeni kaymakamlık binamızda, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Emniyet Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Milli Emlak ve Mal Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kadastro Şefliği, Tapu Müdürlüğü ve halen huzurevi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sosyal Hizmet Merkezi de yer alacak." ifadelerini kullandı.