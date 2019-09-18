Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pişkin'den "sağlık merkezi" inşaatında inceleme
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Kaymakam Pişkin'den "sağlık merkezi" inşaatında inceleme

1 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yapımı devam eden ve sağlık kuruluşlarının yer alacağı binanın inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Pişkin'den

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yapımı devam eden ve sağlık kuruluşlarının yer alacağı binanın inşaatında incelemelerde bulundu.


Pişkin, incelemelerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaatın tamamlanmasının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tosya Aile Sağlığı Merkezi ve Tosya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun aynı binada hizmet vereceğini söyledi.


Yüklenici firma tarafından çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Pişkin, şunları kaydetti :

"İlçemizde sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşımıza daha kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla yapımına geçen yıl başlanan hizmet binamızın aralık ayında bitirilmesi, ocak ayında da hizmete girmesi planlıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yıkılan eski adliye lojmanlarının bulunduğu arsa üzerinde inşa edilen ve 6 kat olarak bin 817 metrekare kapalı alana sahip olacak hizmet binası, ilçemizde bu anlamdaki ihtiyacı ortadan kaldıracak. Her türlü ayrıntısı düşünülmüş modern bir yapıya sahip olacak."

İncelemelere İlçe Sağlık Müdürü Murat Karakaş ile yüklenici firma yetkilileri de katıldı.

Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:40 Kaynak: AA
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