Kaymakam Pişkin'e "Fahri Hemşehrilik Beratı"

Tosya
Belediye Meclisi tarafından Kaymakam Deniz Pişkin
'e, "fahri hemşehrilik beratı" verildi.
Pişkin, ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda, meslek hayatı boyunca ilk kez "fahri hemşehrilik beratı" aldığını söyledi.
Herkese teşekkür eden Pişkin, "Bu, gerçekten Tosya tarihi için ne kadar ilk ve önemliyse benim için de o kadar ayrıcalıklı ve önemli. 15 yıla yakın meslek hayatımda ilk defa fahri hemşehrilik beratı aldığım bir ilçede çalışıyorum. Bundan dolayı da gururlu ve mutluyum." dedi.
İşlerinin merkezinde insan bulunduğunu, insana dair hiçbir soruna yabancı kalamadıklarına işaret eden Pişkin, şunları kaydetti:
"Hiçbir şey bizi teğet geçemez. 'Bu benim görev alanım değil, bu senin özel meselen' demeyip, herkesin her türlü derdini dinleyip yetkimiz dahilinde olmasa bile yol ve yordam gösterme gayretinde oluyoruz. Tosya'yı da kendi memleketim gibi bildim. Tosya'yı ne kadar kendi memleketim gibi görüyor isem, Tosyalılar da beni kendi evladı gibi bildi. Bundan dolayı beni fahri hemşehrilik beratına layık gördüler."
Belediye Başkanı Kazım Şahin
de Kaymakam Pişkin ile sıra dışı bir mesai yaşadıklarını dile getirdi.
Pişkin'in Tosya'nın tamamını kucaklayarak asli görevi olmayan konularda bile kendilerine rehberlik ve liderlik yaptığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:
"Köylerde yapılan çalışmalar, sosyal devlet anlayışının tabanda yer bulması için gösterdiği üstün gayret, aç ve açıkta kimsenin kalmaması için verdiği mücadele Tosyalılara verdiği değeri göstermektedir. Mahalle ve köy toplantıları yapması, Tosya Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı olarak elinden gelen bütün gayreti göstermesi, ilçemizde kuruluş aşamasında olan 4 yıllık fakülte ve üniversite altyapısına ilgi ve alaka göstermesi, bizden çok emek harcaması gibi birçok nedenlerden dolayı meclis üyesi arkadaşlarımız, basın mensupları, siyaset dünyası ve şehrin kanaat önderleriyle yaptığımız görüşmelerde sonra Kaymakam Deniz Pişkin'e fahri hemşehrilik beratı ile mini müzemizde bulunan, şehrimizin anahtarını takdim etmeye karar verdik."
Konuşmaların ardından Şahin, Pişkin'e, "fahri hemşehrilik beratı" ile şehrin sembolik anahtarını takdim etti.
Programa İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir
, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Metin Ekşi
, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.