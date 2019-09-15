Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pişkin'e sosyal hizmet ödülü
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Pişkin'e sosyal hizmet ödülü

40 dakika önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ulusal olarak yayın yapan By Protokol Dergisi'nin düzenlediği Gümüş Kariyer Ödülleri Gecesi'nde "Sosyal Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Kaymakam Pişkin'e sosyal hizmet ödülü, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ulusal olarak yayın yapan By Protokol Dergisi'nin düzenlediği Gümüş Kariyer Ödülleri Gecesi'nde "Sosyal Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.


Çankaya Bera Otel'de gerçekleşen ödül törenine siyaset, medya, akademi, sanat, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve bürokrasiden çok sayıda davetli katıldı.


Tosya'da uygulamaya koyduğu, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik başarılı sosyal projeleri ve çalışmaları ile ödüle değer görülen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Böylesi prestijli bir ödüle layık görülmekten dolayı şüphesiz ki çok mutluyum. Fakat yine de meslek hayatımda alabileceğim en büyük ödülün hizmetinde olduğum insanların duası olduğunu biliyorum. Vatandaşlarımızın taşradaki sorun ve taleplerine karşı elimizi güçlü kılan, imkanlarımızı genişleten ve bizleri vatandaşa karşı çaresizlik ve mahcubiyet içinde bırakmayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve karar mekanizmalarındaki tüm devlet görevlilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Çankaya, Gümüş, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlanan afiş Çankaya'dan kaldırıldı
Gaziantep'te bir düğünde halayda başlayan kavgada 3 kişi yaralandı MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti Hindistan'da turistik gezi teknesini batması sonucu 12 kişi öldü, 35 kişi kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:21:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pişkin'e sosyal hizmet ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]