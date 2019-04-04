Kaymakam Pişkin, Eski Başkan Şahin Onuruna Yemek Verdi

Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin
, eski Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin
onuruna yemek verdi.
Pişkin, ilçedeki bir restoranda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, iki dönemdir Tosya Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve bu dönem görevini devreden Kazım Şahin ile mesailerinin sonuna geldiklerini söyledi.
İki yılı aşkın süredir Şahin ile birlikte çalıştıklarını belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"10 yıl Tosya'mıza yaptığı hizmetler dolayısıyla Tosyalı hemşehrilerim adına kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluk diliyorum. Birlikte çalıştığımız süre içerisinde sergilemiş olduğu siyasi nezaketi, toplumsal sorunlara karşı makul yaklaşım tarzı, belediyecilikteki tecrübesi, kurumlar arası iş birliği, yardımlaşma ve çalışma barışına olan katkılarıyla biz kamu görevlilerine çok iyi bir mesai arkadaşlığı sergiledi. Bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum."
Şahin ise Pişkin'e teşekkür ederek, "10 yıldır hep veda yemekleri tertiplemeye alışıktık ama bugün bir vefa yemeğiyle birlikteyiz. Biz de Kaymakamımızla çalışmaktan çok mutlu olduk. Bu ince davranışı ve nezaketinden ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Pişkin, Şahin'e çeşitli hediyeler verdi.
Yemeğe İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir
, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı, AK Parti
Tosya İlçe Başkanı Metin Ekşi
ile protokol üyeleri ve kurum amirleri katıldı.