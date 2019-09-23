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Kaymakam Pişkin Fen Lisesini ziyaret etti

1 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Fen Lisesini ziyaret etti.

Kaymakam Pişkin Fen Lisesini ziyaret etti, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Fen Lisesini ziyaret etti.


Tosya Fen Lisesini ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. 12'nci sınıf öğrencileri ile biraz sohbet eden Kaymakam Deniz Pişkin, hedefleri ve gitmek istedikleri üniversiteler hakkında konuşarak tavsiyelerde bulundu. Kitap okuma sevgisi ve kitap okuma alışkanlığının öğrencilik yıllarında kazanıldığının altını çizen Kaymakam Pişkin, yeni eğitim öğretim yılında kampanyanın kaldığı yerden devam ettiğini belirterek öğrencilerle birlikte kitap okudu.


Öğrencilerle birlikte 20 dakika kitap okuyarak kampanyanın devam ettiğine dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin, "Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okullarımızda öğrencilerimizle birlikte kitap okuma kampanyamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sabah güne, Tosya Fen Lisesi 12-A sınıfı öğrencilerimizle kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı üzerine sohbet ederek ve akabinde birlikte kitap okuyarak başladık" diye konuştu.


Tosya Fen Lisesi ziyaretinde Kaymakam Deniz Pişkin'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve Okul Müdürü Ekrem Büyükçağlayan eşlik etti. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:08 Kaynak: İHA
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