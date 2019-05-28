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Kaymakam Pişkin gazetecilerle bir araya geldi

2 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede görev yapan basın mensuplarının onuruna iftar programı düzenledi.

Kaymakam Pişkin gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede görev yapan basın mensuplarının onuruna iftar programı düzenledi.
Pişkin, bir restoranda düzenlenen iftar sonrası yaptığı konuşmada, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan bir ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan ayında kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiğini belirten Pişkin, "Ramazan ayı aynı zamanda hoşgörü, muhabbet, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu, insanlarımızın kalplerinin yumuşadığı, manevi duyguların zirveye çıktığı bir aydır. Aynı sofranın etrafında buluştuğumuz bu güzel günlerimizin her daim güzelliklere, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Programa İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özgün Yapağı, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Metin Ekşi, MHP Tosya İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı ile ilçede görev yapan gazeteciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:45 Kaynak: AA
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