Kaymakam Pişkin hamallarla kahvaltı yaptı

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçedeki Hamallar Kahvehanesi'ne giderek sabah kahvaltısını hamallarla birlikte yaptı.
Eski Garaj Civarı'ndaki hamallar kahvesine giden Pişkin, simit, çayla kahvaltı yaparak, hamallarla sohbet etti.
Kaymakam Pişkin hamallarla birlikte olduğu anı sosyal medya hesabında, "Yeni haftaya Seydişehir'in meşhur Hamallar Kahvesi'nde, sabahın 7'sinden itibaren evlerine ekmek götürmek için iş bekleyen kardeşlerimizle birlikte başladık. Sadece çayımızı ve simidimizi değil, dertlerimizi de paylaştık." ifadeleriyle paylaştı.
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