Kaymakam Pişkin hamallarla birlikte olduğu anı sosyal medya hesabında, "Yeni haftaya Seydişehir'in meşhur Hamallar Kahvesi'nde, sabahın 7'sinden itibaren evlerine ekmek götürmek için iş bekleyen kardeşlerimizle birlikte başladık. Sadece çayımızı ve simidimizi değil, dertlerimizi de paylaştık." ifadeleriyle paylaştı.

Kaynak: AA

Deniz Pişkin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaymakam Pişkin hamallarla kahvaltı yaptı - Son Dakika

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