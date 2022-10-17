Kaymakam Pişkin hamallarla kahvaltı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Pişkin hamallarla kahvaltı yaptı

17.10.2022 15:00
Kaymakam Pişkin hamallarla kahvaltı yaptı

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçedeki Hamallar Kahvehanesi'ne giderek sabah kahvaltısını hamallarla birlikte yaptı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçedeki Hamallar Kahvehanesi'ne giderek sabah kahvaltısını hamallarla birlikte yaptı.

Eski Garaj Civarı'ndaki hamallar kahvesine giden Pişkin, simit, çayla kahvaltı yaparak, hamallarla sohbet etti.

Kaymakam Pişkin hamallarla birlikte olduğu anı sosyal medya hesabında, "Yeni haftaya Seydişehir'in meşhur Hamallar Kahvesi'nde, sabahın 7'sinden itibaren evlerine ekmek götürmek için iş bekleyen kardeşlerimizle birlikte başladık. Sadece çayımızı ve simidimizi değil, dertlerimizi de paylaştık." ifadeleriyle paylaştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Deniz Pişkin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Pişkin hamallarla kahvaltı yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 15:07:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Pişkin hamallarla kahvaltı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement