Kaymakam Pişkin, hasta genç kızı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Pişkin, hasta genç kızı ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Pişkin, hasta genç kızı ziyaret etti

7 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hasta vatandaşları ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, hastaların şifa bulması için bütün imkanların seferber edileceğini söyledi.

Kaymakam Pişkin, hasta genç kızı ziyaret etti, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hasta vatandaşları ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, hastaların şifa bulması için bütün imkanların seferber edileceğini söyledi.


İlçede hane ziyaretlerine devam eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçenin Şehreküstü Mahallesinde solunum cihazına bağlı olarak yaşayan minik Eymen ve Fevzipaşa Mahallesinde diyaliz hastası olan Hüseyin Karataş'ı da evinde ziyaret etti. Ailelerinden hastaların sağlık durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Pişkin, devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini söyledi. Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Pişkin, "Şehreküstü Mahallesi'nden solunum cihazına bağlı küçük yavruları Eymen'i yaşatmak için her türlü imkanını seferber eden Kara Ailesi ile Fevzipaşa Mahallesi'nden diyabet hastası Hüseyin Karataş'ı evlerinde ziyaret ettik. Hem acil şifalar diledik hem de yalnız olmadıklarını ve yanlarında olduğumuzu belirterek devletimizin her türlü imkanını kendileri için seferber edeceğimizin sözünü verdik" diye konuştu. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
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