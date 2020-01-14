Kaymakam Pişkin, Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Pişkin, Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kaymakam Pişkin, Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu

6 saat önce

KASTAMONU (İHA) – Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde temeli atılan hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Pişkin, Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu, System.String[]

KASTAMONU (İHA) – Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde temeli atılan hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.


Tosya Hükümet Konağının inşaatının yapımına devam ediliyor. Yenisi yapılmak üzere yıkılan Tosya Hükümet Konağı binasının hafriyat işlemleri tamamlandı. Depreme dayanıklı hale getirilmesi için fore kazıkların çakılmasının ardından Tosya Hükümet Konağının temeli atıldı.


Hazırlıklarının tamamlanmasının ardından temeli atılan Tosya Hükümet Konağı binası inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Deniz Pişkin yetkililerden bilgi aldı.


İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Yapımına bu yıl içerisinde başlanan, zemin ve temel kazık çalışmaları sonrası bugün ilk betonu atılan yeni hükümet konağımızdaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Deprem riskine karşı temel ve kazık çalışmaları uzun bir süredir titizlikle yürütülen yeni hükümet konağımızın bugün dökülen radye betonu sonrası çok daha hızlı ilerleyeceğini ve kısa zamanda kendi göstermeye başlayacağını öngörüyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
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