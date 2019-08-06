Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pişkin, hükümet konağı inşaatını inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Pişkin, hükümet konağı inşaatını inceledi

41 dakika önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yapımı devam eden hükümet konağı binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Pişkin, hükümet konağı inşaatını inceledi, System.String[]
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yapımı devam eden hükümet konağı binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Tosya'da ilçeye uzun yıllar hizmet veren hükümet konağı binası depreme dayanıksız çıkması nedeniyle 2017 yılında yeniden yapılmak üzere yıkıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan yeni binanın çalışmaları ise geçtiğimiz ay başladı. Fore kazıkların çakıldığı Hükümet Konağı binası inşaat alanında incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, TOKİ Kontrolöründen inşaat ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alanda yaptığı incelemenin ardından vaziyet planı ve kat planını da inceleyen Kaymakam Pişkin, binanın tamamlandığında mimarisi ve estetiğiyle ilçeye yakışır bir konak olacağının altını çizdi.

Bina için toplam 600 adet fore kazı çakılacağını belirten Kaymakam Pişkin, Eylül ayı sonunda temel atılmasının planlandığını söyledi. - KASTAMONU
Deniz Pişkin, Hükümet, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler
CHP'li Tanal'dan 'dolar yüklü uçak' hakkında soru önergesi Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Beklentimiz 1 yılda 1500-2000 Suriyeli gönderebilmek Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 17:04:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pişkin, hükümet konağı inşaatını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]