Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgo¨l Tabiat Parkı'nda yapılan çalışmaları denetledi.

Pişkin, gazetecilere, Dipsizgo¨l Tabiat Parkı'nda yenileme ve onarım çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

İnternet destekli iletis¸im alt yapısının olus¸turulması ic¸in de c¸alıs¸malara bas¸ladıklarını belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Bugu¨n Kastamonu Tu¨rk Telekom I·l Mu¨du¨ru¨ Mustafa Bora ile birlikte Dipsizgo¨l Tabiat Parkımızda incelemelerde bulunduk. Halihazırda telsiz haricinde hic¸bir iletis¸im imkanı bulunmayan milli parkta bu¨tu¨n GSM operato¨rlerine s¸ebeke imkanı ve internet bagˆlantısı sagˆlayacak s¸ekilde olus¸turulacak iletis¸im altyapısı ic¸in c¸alıs¸maları yakın zamanda bas¸latıyoruz. Sahayı yerinde go¨rmek ic¸in ilc¸emize gelen ve talebimizin yerine getirilmesi noktasında c¸aba go¨steren il müdürümüze c¸ok tes¸ekku¨r ediyorum."