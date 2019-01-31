Kaymakam Pişkin, İş Yeri Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
56 dakika önce
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in katılımıyla sigara yasağı konulu toplantı düzenledi.
Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin
'in katılımıyla sigara yasağı konulu toplantı düzenledi.
Pişkin, Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, ilçede son zamanlarda sigara yasağı ihlalinden kaynaklı idari para cezalarında artış meydana geldiğini söyledi.
Denetimlerde, sigara yasağının her zamankinden daha fazla ihlal edildiği sonucuna ulaştıklarını belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"Her bir iş yeri, Tosya'nın hizmet sektörüne ve sosyal hayatına ayrı bir katkı sağlamaktadır. Bundan dolayı da özellikle kafe ve restoran tarzı iş yerlerinin ceza almasını ve kapatılmasını arzu etmiyorum. Bugüne kadar sigara ihlali yapan iş yerlerine uygulanan idari para cezalarını, kanunun bana tanımış olduğu takdir yetkimi kullanarak minimum miktarlarda tuttum. Çünkü niyetimiz esnafımızı mağdur etmek değil. Ekonomik daralma ve mevsim şartları yüzünden kazanç miktarı bir hayli düşen esnafımızın bir darbe de sigara ihlalinden yemesine gönlüm asla razı değil. Bundan dolayı herkesin bu yasağa riayet etmesini ve bizleri idari yaptırım uygulama mecburiyetinde bırakmamasını sizlerden rica ediyorum."
Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir
ve İlçe Sağlık Müdürü Murat Karakaş da hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:27 Kaynak: AA
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