Kaymakam Pişkin, Kilkuyu'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Kilkuyu Köyünü ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, vatandaşlar ile bir araya gelerek, problemleri dinledi.

Köylerde düzenli olarak vatandaşlarla bir araya gelen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, bu kez Kilkuyu Köyünü ziyaret etti. Köy halkı ile bir araya gelerek sohbet eden Deniz Pişkin, köyün sorunlarını dinledi. Ziyaretin ardından KÖYDES çalışmalarında inceleme yapan Pişkin yaptığı, "Kısa bir molanın ardından çalışmalarımıza bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Kaymakamlığımızın 2021 KÖYDES Programı kapsamında Kilkuyu Köyünde yaptığımı sondaj sonucu 95 metre derinlikte dakikada 300 litre su çıkarmayı başardık. Bugün il genel meclisi üyelerimizle birlikte köyümüzü ziyaret ederek, vatandaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Yeni su kaynağını biran evvel köyümüzün kullanımına sunmak için öncelikle içilebilir raporunu alacağız ve hemen akabinde yeni isale hattı ve terfi binasının yapımına başlayacağız. Bu şekilde Kilkuyu Köyümüzün su sorununu inşallah kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" diye konuştu. - KASTAMONU