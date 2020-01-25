Kaymakam Pişkin köy yollarında yapılan çalışmaları inceledi - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçeye bağlı köy yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı köylerin yollarında bakım çalışması aralıksız devam ediyor. 4 kamyon, 1 greyder ve 1 silindir ile yapılan malzemeli bakım çalışması toplam 8 köyün yoluna uygulanacak.



Çalışma devam eden köy yollarında incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yaptığı açıklamada, "Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi ile Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliğinde yürütülen köy içi yollarımızda malzemeli bakım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma kapsamında; Kösen Köyümüze 40 kamyon, Yenidoğan Köyümüze 30 kamyon, Zincirlikuyu Köyümüze 30 kamyon, Sofular Köyümüze 25 kamyon, Kuşçular Köyümüze 20 kamyon, Aşağıkayı Köyümüze 10 kamyon, Ermelik Köyümüze 25 kamyon, Yukarıdikmen Köyümüze 20 kamyon olmak üzere toplam 200 kamyon malzemenin 4 kamyon, 1 greyder ve 1 silindirden oluşan makine ekibi marifetiyle köy içi yollarımıza serilmesi ve sıkıştırılması yapılıyor. Bugün de Sofular Köyümüzde devam eden malzemeli bakım çalışmalarını yerinde inceledik. Bu vesileyle söz konusu çalışmalara sağladıkları destek nedeniyle Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz'e ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Zafer Karahasanoğlu'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU