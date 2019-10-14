Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pişkin, KÖYDES çalışmalarını yerinde inceledi
Son Dakika Güncel Kaymakam Pişkin, KÖYDES çalışmalarını yerinde inceledi

Kaymakam Pişkin, KÖYDES çalışmalarını yerinde inceledi

1 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, KÖYDES çalışmaların kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgiler aldı.

Kaymakam Pişkin, KÖYDES çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, KÖYDES çalışmaların kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgiler aldı.


İlk olarak Tosya Kaymakamlığının KÖYDES çalışma programı içerisinde yer alan Ermelik Köyü Kuz Mahallesindeki köprü ayaklarının güçlendirilmesi işini inceleyen Kaymakam Pişkin, burada yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Pişkin, "5 metre uzunluğunda 4.7 metre yüksekliğinde 3 adet tahkimat duvarıyla güçlendirilecek köprü ayaklarıyla birlikte köprü üstü zeminde de iyileştirme yapılacak" dedi.


Ardından Kaymakam Pişkin, Tosya Yağcılar Köyü Merkez ve Göl Mahallelerinde yürütülmekte olan kanalizasyon inşaatı yapım işi çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Pişkin, Kastamonu İl Özel İdaresi imkanlarıyla yapımına başlanan inşaat çalışmalarının Kasım ayının sonuna doğru bitirilmesinin planlandığını belirterek, "Köy muhtarımıza, köy derneğimize ve köylülerimize yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni altyapı hizmetinin kendilerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Münbiç konusunda Şam-YPG anlaşmasına ilk yorum: Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız
Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı Son Dakika: Donald Trump: İnsanlar Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 15:10:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pişkin, KÖYDES çalışmalarını yerinde inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]