Kaymakam Pişkin öğrencilere bere, atkı ve eldiven hediye etti - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği (Konya Meslek Edindirme Kursu) kursiyerleri tarafından örülerek hazırlanan atkı, bere ve eldivenler Kaymakam Deniz Pişkin tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği tarafından başlatılan "Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında elde örülen atkı, bere ve eldivenler Çavuş Mahallesinde eğitim ve öğretim gören ilköğretim öğrencilerine hediye etti.

Kaymakam Pişkin, "Kış şartlarında okula giden çocuklarımızın üşümemesi için KOMEK kursiyerlerimizin hazırladı hediyeleri kendilerine dağıttık. Hediyelerini alan öğrencilerimizin yüzlerinde gülümseme ve gözlerinde mutluluk her şeye değer. Ürünlerin hazırlanmasında, üretilmesinde emeği geçen Kurs idarecilerimize, öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Pişkin'in Çavuş Mahallesini ziyaretinde, Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Refik Dereli, KOMEK Seydişehir (Konya Meslek Edindirme Kursu) Müdürü Şerife Ertürk de hazır bulundu.