Kaymakam Pişkin Öğrencilerle Kitap Okudu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Atatürk İlkokulunda öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Atatürk İlkokulunda öğrencilerle birlikte kitap okudu.





Pişkin, Atatürk İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla 20 dakika kitap okudu, sohbet etti.



Pişkin, "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" ve "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var" kampanyalarını başlattığını hatırlattı.





Çocukların okuma alışkanlığı kazanmasının kelime haznesi ve düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Pişkin, "Kitap okumak zihin gelişimine çok büyük katkı sağlamasının yanında insanı doğru yola yönlendirerek zararlı alışkanlıklardan korur. Çocuklarımıza kitap okumayı sevdirebilirsek, gelecekte karşılarına çıkabilecek engelleri kolayca aşabilmelerine, yaşayabilecekleri olumlu veya olumsuz olaylar karşısında sağlıklı kararlar alabilmelerine imkan sağlarız." dedi.



Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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