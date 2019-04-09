Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pişkin Öğrencilerle Kitap Okudu

Kaymakam Pişkin Öğrencilerle Kitap Okudu

6 dakika önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Atatürk İlkokulunda öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Kaymakam Pişkin Öğrencilerle Kitap Okudu, System.String[]
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Atatürk İlkokulunda öğrencilerle birlikte kitap okudu.


Pişkin, Atatürk İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla 20 dakika kitap okudu, sohbet etti.

Pişkin, "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" ve "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var" kampanyalarını başlattığını hatırlattı.


Çocukların okuma alışkanlığı kazanmasının kelime haznesi ve düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Pişkin, "Kitap okumak zihin gelişimine çok büyük katkı sağlamasının yanında insanı doğru yola yönlendirerek zararlı alışkanlıklardan korur. Çocuklarımıza kitap okumayı sevdirebilirsek, gelecekte karşılarına çıkabilecek engelleri kolayca aşabilmelerine, yaşayabilecekleri olumlu veya olumsuz olaylar karşısında sağlıklı kararlar alabilmelerine imkan sağlarız." dedi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:40 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel İstismar İddiasıyla 31 Yıl Hapis Cezası Alan Öğretmene Tahliye Kararı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:46:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Pişkin Öğrencilerle Kitap Okudu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]