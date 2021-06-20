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Kaymakam Pişkin, şehit babaları unutmadı - Son Dakika

Kaymakam Pişkin, şehit babaları unutmadı

20.06.2021 14:59
Kaymakam Pişkin, şehit babaları unutmadı, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, şehit babalarıyla yemekte bir araya gelerek Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, şehit babalarıyla yemekte bir araya gelerek Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Babalar Günü'nde şehit babalarıyla bir araya geldi. Yemekte şehit babaları ile sohbet eden Kaymakam Pişkin, yaptığı konuşmada, "Babalar Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizin kıymetli babalarıyla bir araya geldik. Davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran Şehidimiz Murat Çökmez'in babası Sayın Dursun Çökmez'e, Şehidimiz Yavuz Eracar'ın babası Sayın Ahmet Eracar'a, Şehidimiz Engin Abay'ın babası Sayın Rahmi Abay'a ve Şehidimiz Ufuk Deniz'in babası Sayın Recep Odun'a çok teşekkür ediyorum. 'Devlet Baba'ya asıl babalığı yapan bizler için çok özel ve değerli büyüklerimizin Babalar Günü'nü kutladık. Aziz şehitlerimizi sonsuz rahmet, saygı ve şükranla yad ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaymakam Pişkin, şehit babaları unutmadı
Kaymakam Pişkin, şehit babaları unutmadı
Kaymakam Pişkin, şehit babaları unutmadı

Babalar Günü, Deniz Pişkin, Tosya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Pişkin, şehit babaları unutmadı - Son Dakika


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