Kaymakam Pişkin, Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin
, Ilgaz Dağı
eteklerinde barınaklardaki sokak hayvanlarına yiyecek verdi.
Kaymakam Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvan barınağının yakılması üzerine, Tosya Kaymakamlığı tarafından Ilgaz Dağı eteklerine yeni barınaklar yerleştirildiğini hatırlattı.
Doğal su kaynağı olması nedeniyle bu bölgede oldukça fazla hayvan popülasyonunu olduğunu belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"Allah'ın bir eseri olan bu hayvanları ben insanların sessiz dostları olarak görüyorum. Mevsim şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte, bir yandan soğukla, bir yandan da açlıkla mücadele eden dostlarımızı sahipsiz bırakmayalım. Tabiattaki doğal dengeyi korumak için özellikle de kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemek ve onların hayatta kalmalarına yardımcı olmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onların da can taşıdığını unutmadan, vatandaşlarımızın bireysel olarak da bu konuda duyarlılık göstermesini, hazır mama alarak veya sofralarından arta kalan ekmekleri ve yemekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına vermelerinin özellikle kış günlerinde çok büyük önem arz ettiğini belirtmek isterim."
Pişkin, doğal hayatı ve dengeleri koruyup gözetmenin bir insanlık görevi olduğunu sözlerine ekledi.