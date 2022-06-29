Tutal ise muhtarlardan mahalle hakkında bilgi aldıklarını, her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

Pişkin, yaptığı açıklamada vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde görerek ve çözüm üretmek için ziyaretler düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Deniz Pişkin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaymakam Pişkin ve Başkan Tutal'dan mahalle ziyareti - Son Dakika

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